Cane di Andrea Bocelli disperso, l'Aidaa presenta una denuncia per reato di abbandono

Dopo la morte di Pallina, la cagnolina di Andrea Bocelli, l'associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - Aidaa ha presentato una denuncia contro ignoti "per i reati di abbandono di animali e negligenza colposa" citando però espressamente Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti come persone che possono ricostruire nei dettagli la vicenda di quanto accaduto sulla barca e sulle eventuali motivazioni per le quali la cagnolina è stata lasciata sola.

Fatto questo che, secondo l'associazione, ne ha determinato la caduta in mare e il conseguente annegamento. Nella denuncia firmata dal presidente Aidaa si sostiene testualmente che: "Secondo quanto dichiarato in un post e riportato dalla stampa nazionale e locale nella giornata venerdì 21 agosto 2019 al cane noto con il nome di Pallina risultante di proprietà del signor Andrea Bocelli caduto in mare durante una gita in barca tra Arzachena e Golfo Aranci in Sardegna risultato poi morto annegato. Dalle ricostruzioni fatte dalla stampa e dai servizi nazionali televisivi dei quali si allegano alcune copie alla presente denuncia il cagnolino sarebbe caduto in acqua in un momento in cui nessuno lo osservava e della sua scomparsa ci si sarebbe accorti solo successivamente fatto questo che ne avrebbe provocato la morte".

