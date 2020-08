Violento nubifragio a Verona, il sindaco: "Mai vista una cosa del genere"

Strade come 'fiumì di grandine a Verona, e oltre 500 alberi abbattuti dalla forza del vento , secondo il primo conteggio del fortissimo nubifragio che ha colpito il capoluogo scaligero. La Polizia locale, i Vigili del fuoco hanno tutte le squadre al lavoro per fronteggiare l'emergenza, che ha causato devastazione e gravi danni ovunque.

Fortunatamente non risultano al momento persone ferite. Dalla città dell’Arena sono immagini impressionanti sui social, con gente colta di sorpresa per strada dalla violenza del maltempo e costrette a mettersi in salvo avanzando nell’acqua e la grandine fino all’altezza del petto.

«Su Verona in dieci minuti si è abbattuto qualcosa come l’equivalente della tempesta Vaia. Mai vista una furia del genere». Così il sindaco di Verona, Federico Sboarina, sull'ondata di maltempo che ha causato pesanti sanno nella città scaligera.

«Vento, acqua e grandine di proporzioni straordinarie hanno ridotto la città come un campo di battaglia" ha spiegato Sboarina. «Tantissimi danni pubblici e privati. Ho subito chiesto supporto al presidente Zaia e subito si è partita la macchina della protezione civile regionale. Domani penseremo alla conta dei danni. Adesso tutte le squadre sono fuori per la viabilità e il ripristino della città» ha concluso.

Alla centrale dei Vigili del fuoco sono giunte più di 200 chiamate per richieste di soccorso. Il personale in servizio nei tre comandi è stato al momento raddoppiato con la chiamata di personale libero dal servizio e il trattenimento di quello smontate e supportato dalle colonne mobili dei comandi limitrofi non interessati dal maltempo. Un primo, provvisorio conteggio vede a Verona 110 richieste, a Vicenza 50 richieste, a Padova 60 richieste.

