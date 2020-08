Rapinano una banca a Frosinone, due ragusani arrestati da un poliziotto fuori servizio

Rapinano una banca a Frosinone ma vengono arrestati immediatamente dalla polizia. Due pregiudicati per reati contro il patrimonio, un italiano di 39 anni, sottrattosi alla misura degli arresti domiciliari, e di un albanese di 29 anni, entrambi residenti in provincia di Ragusa, si sono introdotti con il volto coperto dalle mascherine nella filiale della Banca di Puglia e Basilicata di viale Mazzini nel capoluogo ciociaro e, sotto la minaccia di un taglierino, si sono impossessati di circa 6000 euro dalle casse dandosi poi a precipitosa fuga.

Quanto stava accadendo non è sfuggito però ad un poliziotto del Reparto Volanti di Frosinone, in quel momento libero dal servizio, che si è subito attivato allertando la Sala operativa che ha così immediatamente attuato il piano antirapina.

Immediato l’intervento a quel punto di numerose pattuglie della Squadra Mobile e delle Volanti, già presenti sul territorio in attuazione di mirati servizi di controllo e vigilanza degli obiettivi economici e commerciali della città, cui si è unito un equipaggio della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Grazie al coordinamento del personale in strada da parte della Sala Operativa, in breve tempo i due sono stati accerchiati dagli agenti e raggiunti sul tetto di uno stabile di Via Mola Vecchia e arrestati. La refurtiva è stata recuperata mentre i due rapinatori sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Frosinone.

© Riproduzione riservata