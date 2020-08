Impennata di casi di coronavirus, in Italia il dato più alto dal 14 maggio: più contagi anche in Sicilia

Sono 44 i casi di coronavirus in più in Sicilia, dove attualmente i contagiati sono 828: 45 i ricoverati con sintomi (quattro in più di ieri), 8 in terapia intensiva e 775 in isolamento domiciliare. Sono 3.919 i casi totali, 2.805 i guariti (sei in più di ieri). Restano 286 i deceduti.

Sale ancora verso l’alto la curva epidemica in Italia: si contano 947 nuovi casi oggi, contro gli 845 di ieri (e i 642 di mercoledì), per un totale di 257.065 persone colpite da Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d’Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In lieve aumento anche il numero dei decessi, 9 oggi contro i 6 di ieri. Segnalano vittime Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1). Il totale dei deceduti sale così a 35.427. I guariti sono 274 (ieri 180) per un totale di 204.960. E il numero delle persone attualmente positive continua a crescere, 664 in più oggi (ieri 654), per un totale che sale a 16.678.

Come crescono i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 36 in più, 919 in tutto, mentre le terapie intensive aggiungono una unità, passando da 68 a 69. I pazienti in isolamento domiciliare sono 15.690. Infine, in calo ma sempre su numeri alti il numero di tamponi effettuati, 71.996 oggi (ieri 77.442, uno dei dati più alti di sempre).

© Riproduzione riservata