Coronavirus, in Sicilia c'è anche un bambino tra i nuovi positivi: preoccupa il focolaio maltese

Ci sono altri nove positivi al coronavirus da aggiungere al bollettino di ieri e non ancora registrati nei dati ufficiali perché emersi nel tardo pomeriggio (il bilancio in un articolo di Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola). Dei nuovi casi quattro sono nell’area iblea, tra i quali un bambino, altrettante in zona etnea e un’altra nel Messinese.

I nuovi contagiati sono riconducibili ai viaggi all'estero e in particolare al focolaio maltese. Tra gli otto nuovi pazienti del Ragusano, difatti, almeno tre, tutti giovanissimi, erano entrati in contatto con i residenti tornati in questi giorni da un viaggio a Malta e risultati positivi, mentre in provincia di Messina, a Torrenova e a Sant’Agata di Militello, sono state segnalate due infezioni nella stessa cerchia di amici rientrata da una vacanza a La Valletta.

E c'è la prima infezione accertata in Sicilia su un catanese tornato dalla Grecia, che insieme a Malta, Spagna e Croazia è al momento fra i quattro Paesi Ue ritenuti a rischio dalla Regione.

