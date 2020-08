Coronavirus, il Cts: "Mascherine obbligatorie anche a scuola"

Le mascherine dovranno essere usate anche a scuola. È questo l'orientamento verso il quale si stanno muovendo gli esperti del Comitato Tecnico.

«Questa malattia ha imposto tre pilastri: il distanziamento, l'uso della mascherina e l’igiene. Sono indiscutibili e saranno validi per il mondo scolastico», ha detto il coordinatore del Cts Agostino Miozzo. «Sopra i sei anni - ha aggiunto - sarà richiesto, in Italia come in altri Paesi, che ci imponiamo l’uso della mascherina e il distanziamento. Poi ci saranno condizioni particolari, come l'uso se c'è un ragazzo non udente in classe, l’interrogazione, momenti del contesto locale che saranno valutati. L’indicazione però sarà: utilizziamo la mascherina perché è un importante strumento contro il virus».

«Stiamo affrontando la più grande emergenza sanitaria della storia del nostro Paese e dell’intero pianeta. Mai come stavolta abbiamo visto un intero pianeta messo in quarantena, miliardi di ragazzi bloccati nella loro quotidiana attività didattica. E’ questa la realtà con cui dobbiamo confrontarci», ha sottolineato Miozzo.

«Io non credo che ci siano problemi particolari - ha aggiunto - il messaggio deve essere un altro: proprio perchè dobbiamo arrivare in sicurezza alla scadenza del 14 settembre (data di riapertura delle scuole, ndr), dobbiamo fare in modo che da oggi ad allora i nostri comportamenti e quelli dei nostri giovani siano virtuosi; per qualche settimana i nostri giovani devono rilassarsi nel tentativo di ritornare ad essere vicini, il Covid purtroppo impone la distanza».

