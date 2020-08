Coronavirus, il bollettino del 15 agosto: non si ferma l'impennata in Italia e in Sicilia, nell'Isola 46 nuovi casi

Aumenta di nuovo il numero di positivi al coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 15 agosto, i casi in 24 ore sono stati 46 (13 provenienti da Malta), dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 677. Di questi 5 nuovi positivi sono ad Agrigento, 6 a Caltanissetta, 5 a Catania, 2 a Enna, 1 a Messina, 9 a Palermo,

4 a Ragusa, 13 a Siracusa, 1 a Trapani. Sono invece 3727 i casi totali nella Regione dall'inizio della pandemia.

Rimangono 52 le persone ricoverate, ma uno in meno in terapia intensiva (5). Invariato il numero delle vittime (284), 625 in isolamento domiciliari. Rimangono 2766 i guariti. Poco più di 2000 i tamponi effettuati.

Nuovo aumento dei contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore: sono 629, contro i 574 di ieri. Il totale dei casi totali sale ora a 253.438. In Veneto (+120), Lombardia (+94) e Emilia Romagna (+71) i maggiori incrementi. Solo in Trentino e Valle d’Aosta non si sono registrati nuovi casi. I tamponi effettuati sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.

In seguito ad una verifica interna dei suoi dati la Regione Emilia Romagna ha conteggiato oggi 154 decessi per Coronavirus avvenuti tra marzo, aprile e maggio e finora non considerati. A parte questi, i nuovi morti nelle ultime 24 ore sono 4. Il totale delle vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sale così a 35.392, quasi la metà in Lombardia (16.837).

