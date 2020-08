Positivo sul bus Palermo-Trapani, l'Asp: "Chi ha viaggiato negli stessi orari si faccia avanti"

La notizia di un pendolare, in viaggio sulla tratta Trapani-Palermo, risultato positivo al coronavirus ha messo in allarme l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, che invita tutti i passeggeri che hanno viaggiato negli stessi orari a contattare il dipartimento di prevenzione.

L'uomo viaggiava a bordo di un bus delle Autolinee Segesta, pertanto l'invito dell'Asp è rivolto a tutti i residenti di Palermo e provincia che abbiano usufruito della tratta Trapani-Palermo delle ore 5:40 e della tratta Palermo-Trapani delle ore 15:30, nei giorni dal 3 all’8 agosto 2020.

Già il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani ha diramato "un invito alla quarantena volontaria" per quanti abbiano viaggiato, tra il 27 luglio e l’8 agosto scorso, a bordo del pullman della linea Segesta in servizio da Trapani a Palermo, e viceversa, e circa cento persone sono in quarantena volontaria.

Tutti coloro che hanno utilizzato il bus di linea nel periodo indicato dovrebbero informare il proprio medico curante e contattare via e-mail il Dipartimento di Prevenzione, all’indirizzo dipprevenzione@asppalermo.org per consentire all'Asp di Palermo le valutazioni di sanità pubblica.

