Reggia di Caserta, cavallo muore per il caldo trainando i turisti: bufera sui social

Nell'ora di punta, alle 13,30, con il caldo asfissiante e costretto a trainare, come accade ogni giorno, i turisti su e giù infinite volte su una carrozza. Così è morto, stramazzando a terra, un cavallo nel parco della Reggia di Caserta.

Sta facendo il giro dei social la foto del cavallo accasciato al suolo sotto il sole suscitando l'indignazione tra le associazioni animaliste, ma anche tra tanta gente comune. Vicino al cavallo morto, la carrozza e una decina di turisti che hanno assistito increduli alla scena.

Tutti si chiedono come sia possibile utilizzare nel 2020 un cavallo con una carrozza per trasportare gente soprattutto in queste giornate di alte temperature, quando il termometro segna 40 gradi. «Questa mattina - fanno sapere dalla direzione della Reggia di Caserta - uno dei cavalli del servizio carrozze ippotrainate, gestito in concessione dalla società Tnt, è deceduto. Gli organi competenti stanno effettuando in queste ore tutte le verifiche che il caso richiede. La direzione esprime profondo dispiacere per l’accaduto».

