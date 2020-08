Esodo estivo, agli imbarcaderi per la Sicilia attesa fino a 3 ore

Nel terzo fine settimana di mobilità estiva scatta il bollino nero per la mattinata di sabato, mentre per il pomeriggio di oggi, nella seconda parte della giornata di domani e per domenica, previsto bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane.

Lungo i 30 mila km di rete Anas è atteso un incremento di traffico per gli spostamenti verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Più degli altri anni, a causa dell’emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si sposterà all’interno del Paese contribuendo a un incremento del traffico sulle strade. Il traffico si preannuncia intenso in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un aumento della circolazione in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. A Villa San Giovanni sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo", già dal primo pomeriggio di oggi, si registrano rallentamenti agli imbarchi verso la Sicilia con un’attesa stimata fino a tre ore.

Oltre 45mila i veicoli in provincia di Palermo sulla A29 "Palermo-Mazara del Vallo; 35 mila veicoli a Cagliari sulla strada statale 131 "Carlo Felice" in Sardegna; 39mila veicoli nell’area di Perugia lungo l’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna; 35mila veicoli nel livornese sulla SS1 "Aurelia" (direttrice che interessa Lazio, Toscana e Liguria); 52mila veicoli a Brindisi sulla SS16 "Adriatica" (direttrice della costa Adriatica che parte da Padova in Veneto per terminare a Santa Maria di Leuca, nell’estremo sud della Puglia); 33mila veicoli a Trieste sui Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine; 68mila veicoli sulla SS36 "del Lago di Como e dello Spluga" in Lombardia; 17mila transiti a Nus sula SS26 "della Valle D’Aosta"; 15mila transiti nella zona di Comacchio, in provincia di Ferrara, sulla SS309 "Romea", statale che interessa le aree di Emilia-Romagna e Veneto. Inoltre, grande attenzione anche alla strada statale 148 "Pontina" nel Lazio, rientrata in gestione ad Anas a gennaio 2019 nell’ambito del piano "Rientro Strade" e alla SS7 "Appia".

