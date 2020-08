Coronavirus, Speranza: "Mascherina e distanziamento sociale anche in autunno"

Le regole per ridurre il contagio da coronavirus sono 3: la mascherina, il lavaggio frequente della mani e il distanziamento sociale. E sono le «tre regole da mantenere in agosto e nella prima ripresa autunnale», perchè sono «riconosciute a livello globale» come le uniche in grado di funzionare contro il Covid. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’informativa di oggi al Senato, dove ha illustrato i prossimi passi del Governo nella 'Fase 3' della pandemia e dopo l’estate.

«Porteremo queste tre regole anche nel prossimo Dpcm e altre attività riapriranno, perchè la nostra intenzione è quella di proseguire con le riaperture», ha spiegato il titolare del dicastero. Questo concetto di fondo è alla base anche «dell’ultima ordinanza che ho firmato», ha spiegato, con riferimento al provvedimento uscito sabato che ha riportato la capienza dei treni a lunga percorrenza al 50%, costringendo alcune compagnie, che avevano ricominciato la vendita dei biglietti al 100%, a sopprimere molte corse. «Lo spirito del provvedimento era generico, poi è stato declinato sulla questione trasporti», ha precisato Speranza.

