Mattarella oggi inaugura il ponte di Genova, emesso un francobollo dedicato all'opera

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella taglierà oggi il nastro tricolore che inaugura il nuovo ponte di Genova, il ponte 'Genova-San Giorgio'. Con il presidente - oggi pomeriggio - ci saranno il premier Giuseppe Conte con alcuni ministri, il sindaco e commissario straordinario Marco Bucci. il governatore Giovanni Toti. E ci sarà Renzo Piano, l'architetto genovese che ha pensato questa struttura così raffinata e hi-tech, che ha disegnato e regalato il progetto a una città che tiene, da sempre, nel cuore.

A significare cosa è stato e cos'è questo ponte, ci saranno le bandiere: il Tricolore, simbolo di unità e appartenenza, a Ponente, e la bandiera di san Giorgio, il vessillo davanti al quale 'le armi sono deposte', a Levante. Il momento forse più difficile, da un punto di vista emotivo, sarà la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Morandi, la cui eco non si disperderà durante i tre minuti di silenzio che seguiranno.

Vittime, i cui familiari però non ci saranno: hanno visto nella cerimonia una 'festa' alla quale non vogliono partecipare perché questo bellissimo ponte "è nato - avevano detto nei giorni scorsi - da una terribile tragedia".

Sarà il nuovo arcivescovo di Genova, mons. Tasca a benedire la struttura, una volta caduto il nastro. Ma non sarà ancora l'apertura ufficiale. Anas, infatti, che ha eseguito con successo i collaudi statico e tecnico-amministrativo, sta effettuando la verifica di agibilità. Una volta ottenute tutte le dichiarazioni di conformità, e a esito positivo dei due collaudi, verrà rilasciato il certificato di agibilità consentendo così l'apertura al traffico.

E per l'occasione Poste Italiane fa sapere che oggi 3 agosto 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato al nuovo ponte di Genova – “Geova San Giorgio”, viadotto sul torrente Polcevera, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 €. (Tiratura: quattrocentomila esemplari. Foglio da ventotto esemplari). Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura dell’architetto Renzo Piano.

La vignetta riproduce il rendering di un tratto del nuovo ponte di Genova su cui si staglia, a sinistra un particolare del progetto dell’architetto Renzo Piano; in alto a destra è presente il tricolore.

Completano il francobollo la scritta “IL NUOVO PONTE DI GENOVA” redatta a mano dall’architetto Renzo Piano, seguita dalla sua firma, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa B. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Genova.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 15 €.

© Riproduzione riservata