Traffico da bollino rosso sulle autostrade in Sicilia, rallentamenti e code a Catania e Mazara

Strade siciliane da bollino rosso nel primo week end di agosto. Nell'intera giornata di ieri e nella mattina di oggi si sono registrati intensi volumi di traffico sulla Tangenziale Ovest di Catania, lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara Del Vallo e lungo l’A19 Palermo-Catania, dove lo scorso 31 luglio Anas ha aperto al traffico il nuovo viadotto Imera rendendo fruibile la doppia carreggiata all’altezza di Scillato.

Nel secondo fine settimana dell'esodo estivo la circolazione ha subìto rallentamenti in tutta Italia a causa principalmente degli spostamenti di lunga percorrenza verso Calabria e Sicilia e soprattutto ieri, anche a causa di alcuni incidenti. I mezzi pesanti non potranno circolare fino alle 22 di questa sera. Nel prossimo week end, contrassegnato da bollino nero nella giornata di sabato 8 agosto, si prevede un incremento dei volumi di traffico per le ultime grandi partenze verso le località di vacanza.

Nel pomeriggio, a causa di un vasto incendio divampato all’esterno della sede stradale, traffico rallentato sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma in corrispondenza del km 55,600. Permane la chiusura della rampa che da Via Cristoforo Colombo immette sul GRA per consentire ai Vigili del fuoco di completare le operazioni di spegnimento. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e la Polizia stradale per la gestione della viabilità.

In Puglia, infine, traffico intenso sulla SS101 "Salentina di Gallipoli" a Lecce, e sulla SS16 "Adriatica" a Bari in direzione Otranto, in Basilicata flussi di traffico sulla statale 585 "Fondo Valle del Noce", in direzione del versante tirrenico lucano e calabrese.

© Riproduzione riservata