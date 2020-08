Coronavirus, bollettino del 2 agosto: cala il contagio in Italia, sette i nuovi positivi in Sicilia

Cala ancora il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +7. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. I contagi a Catania (sei) e a Siracusa (uno).

Rimane a 39 il numero dei ricoverati in ospedale, con 3 quelli in terapia intensiva. In 246 sono in isolamento domiciliare: 285 gli attuali positivi al coronavirus. Sono 3.305 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2708 (280 mila in totale).

Sono 239 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, di nuovo in calo rispetto al giorno precedente (ieri erano stati 295). Secondo i dati del ministero della Salute sono 8 le nuove vittime (ieri erano state 5). I tamponi effettuati sono stati 43.269, ben 17 mila circa meno di ieri. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi, che sono stati trovati soprattutto in Emilia Romagna (+49), Lombardia (+38) e Veneto (+45).

