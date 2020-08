Morte del parà Scieri, chiesto il rinvio a giudizio per i 5 indagati

Chiesto il rinvio a giudizio dalla Procura di Pisa per i 5 indagati nell'inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri, il parà

siracusano morto nella caserma Gamerra di Pisa il 13 agosto 1999.

L’udienza preliminare si svolgerà il prossimo 9 novembre davanti al gup Pietro Murano. Rischiano il processo tre ex caporali - Luigi Zabara, Andrea Antico e Alessandro Panella - accusati di omicidio volontario aggravato da motivi futili e abietti, ma anche Salvatore Romondia, 73 anni, di Pisa, all’epoca aiutante maggiore, e l’ex comandante dell’epoca della Folgore, il generale Enrico Celentano, 76 anni: entrambi sono accusati di favoreggiamento.

Per la morte di Scieri c'è già stata davanti al gup militare di Roma l’udienza preliminare, aggiornata al 18 settembre, che vede imputati i tre ex caporali che devono rispondere del reato di violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato in concorso.

