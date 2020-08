Il cammino di speranza di Biagio Conte in Inghilterra: "Rispondiamo al male con il bene"

Un cammino per seminare speranza e costruire un mondo migliore. Da sette giorni Fratel Biagio ha iniziato il suo cammino per le terre d’Europa percorrendo a piedi l'Inghilterra in direzione Nord, verso la Scozia.

Sono tanti gli inglesi e migranti di ogni Paese che finora Biagio Conte ha incontrato, accompagnato nel suo percorso di pace da Fratel Davide.

“Porta con sé dei cartelli che ha scritto prima di partire - spiegano i volontari della Missione Speranza e Carità - e che grazie all'aiuto della comunità sono stati tradotti in inglese-. Ha scritto quello che ha sentito nel profondo del suo cuore nel periodo del lungo digiuno e preghiera durato 40 giorni. Condividiamo oggi con voi il loro contenuto in modo che possano diventare spunto di riflessione e di preghiera. Sono delle frasi molto eloquenti che se fossero messe in pratica da tutti porterebbero questa società verso il bene comune”.

E così Fratel Biagio sorregge dei cartelli che presenta a chi incontra sul suo cammino con scritto: "Rispondiamo al male con il bene", "Siamo tutti fratelli e sorelle, siamo tutti stranieri in Terra straniera", "Ognuno deve fare la sua parte per costruire insieme un mondo migliore".

E ancora: "No alle dipendenze negative alcol, droga, sigarette, il gioco delle scommesse, la moda che offende il corpo", "Solidarietà e rispetto ad ogni emigrato e immigrato", "Governanti della terra impegnatevi ad amare la giustizia", "Tutti quelli che fanno parte di organizzazioni malavitose mafiose, massoniche, terroristiche ravvedetevi e convertitevi al buon Dio, cioè al bene".

Infine poi invita: "Convertiamoci al bene, cioè al buon Dio e al nostro simile".

