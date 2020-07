Sicilia, rischio incendi e ondate di calore nel weekend: allerta rossa in provincia di Palermo

La Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino meteo che preannuncia per la giornata di domani massimo rischio incendi in ampie zone della Sicilia, compresa la provincia di Palermo ed una ondata di calore con temperature fino a 36 gradi.

Si prevede un aumento dell'ondata di calore, con passaggio da livello 2 a livello 3 per la giornata di domenica, quando le temperature al suolo saranno fino a 37 gradi.

Tra le province interessate da allerta rossa, ci sono Palermo, Enna e Caltanissetta. Tale livello prevede un'ondata di calore per condizioni meteorologiche avverse che persistono per tre o più giorni consecutivi. Si raccomanda, quindi, di adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio.

Allerta arancione per le altre province in cui si prevedono temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio.

