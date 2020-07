I 7 migranti positivi al Coronavirus trasferiti da Lampedusa a Palermo

I 7 migranti positivi al coronavirus, tenuti in isolamento in una stanza dell'hotspot di contrada Imbriacola, hanno lasciato Lampedusa con un apposito volo aereo per essere trasferiti a Palermo. Nell'hotspot dell'isola non ci sono così più persone positive al virus.

I migranti positivi al Covid-19, prima di essere imbarcati sull'apposito aereo con destinazione Palermo, vengono messi in un tubolare ermetico sigillato e isolato con l’esterno. Accanto, per ognuno, sempre in esterno, c'è il respiratore. Cautela e sicurezza sono, in questi momenti, le parole d’ordine all’aeroporto di Lampedusa.

Anche quattro profughi sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa e trasferiti a Torino sono risultati positivi al Coronavirus. Questo l’esito dello screening sanitario durante il quale sono stati eseguiti quaranta tamponi. I quattro positivi, rende noto l’Asl Città di Torino, sono già stati isolati e sottoposti a sorveglianza sanitaria; i negativi rimarranno invece per tutto il periodo di isolamento nel Centro di Accoglienza della Croce Rossa della Pellerina, dove sono arrivati mercoledì sera.

La collaborazione tra la Prefettura e l’Asl Città di Torino ha permesso di organizzare le operazioni di screening con la massima tempestività, entro le 12 ore - viene sottolineato - in modo da individuare rapidamente i positivi e organizzare le operazioni di isolamento.

