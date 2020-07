Coronavirus in Sicilia: a Partanna positiva una sessantenne rientrata da Panama, un caso a Bagheria

Gli ultimi casi di Coronavirus in Sicilia sono concentrati soprattutto nella parte orientale dell'Isola, in provincia di Messina e nel Catanese.

Preoccupante la situazione nella provincia etnea, dove gli attuali malati salgono a quota 64, con sette casi in più registrati nell’arco di una giornata.

Ma fanno discutere anche due casi nella Sicilia occidentale. Uno a Partanna, in provincia di Trapani, dove è risultata positiva una sessantenne rientrata l’11 luglio da Panama, asintomatica. Nel Palermitano l'altro caso, riscontrato da qualche giorno a Bagheria, dopo che per almeno un mese il comune era covid free. Si tratta, come spiega Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, di un’anziana che non presentava nessun sintomo ma che doveva ricoverarsi in una struttura ospedaliera, e come avviene in questi casi è stata sottoposta al tampone che ha dato esito positivo. La signora è in quarantena e nei prossimi giorni sarà sottoposta nuovamente al tampone.

Riflettori accesi anche sugli hotspot che ospitano migranti, soprattutto dopo le recenti fughe. Altri tre tamponi rino-faringei effettuati sui migranti della struttura di Lampedusa hanno dato esito positivo. Sono saliti dunque a 7 i migranti contagiati dal Coronavirus, che si trovano isolati in una stanza dell'unico padiglione operativo del centro.

I primi a risultare positivi erano stati due somali, marito e figlio della ventiduenne che è ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo anche lei positiva. Anche gli ultimi 3 migranti, che hanno avuto contatti con gli altri ospiti, sono stati subito isolati e posti in quarantena.

