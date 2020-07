Troppi migranti a Lampedusa, al via i trasferimenti verso Pozzallo e Porto Empedocle

Avviati i trasferimenti di migranti per alleggerire l'hotspot di Lampedusa. Sono in partenza 200 dei migranti ospitati. Giungeranno in serata a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, con il traghetto di linea.

A loro, poco dopo, si aggiungeranno - secondo il piano varato dalla Prefettura di Agrigento - altri 40 tunisini che verranno trasferiti, sempre a Porto Empedocle, con una motovedetta della Capitaneria.

Ieri sera, con un pattugliatore della Guardia di finanza, 170 migranti sono stati trasferiti a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Sarebbero dovuti andare, secondo le pianificazioni iniziali, a Reggio Calabria, ma poi s'è optato per il Ragusano.

