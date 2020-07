Trasportavano migranti e li trasbordavano sui barchini, sequestrata nave madre e fermati 23 tunisini

Ventitré pescatori tunisini, tra cui 2 minori, sono stati fermati dalla Guardia di finanza e dalla Guardia costiera con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Compongono l’equipaggio del motopesca tunisino «Hadj Mhamed» di 27 metri che secondo l'accusa trasportava migranti che poi venivano messi sui barchini e indirizzati vesto le coste della Sicilia.

Il motopesca svolge pesca con le reti con l’ausilio dei barchini è stato intercettato, alle 19,30 in acque italiane ed è stato scortato fino a Lampedusa. Due membri dell’equipaggio, per motivi ancora non chiari, si sono gettati in acqua, ma sono stati recuperati.

