Tragedia in vacanza in Sardegna: messinese di 19 anni muore in un incidente con la moto noleggiata

Incidente mortale ieri sera poco dopo la mezzanotte sulla strada statale 130, all’ingresso di Cagliari. A perdere la vita un giovane messinese, Davide Luna, che viaggiava a bordo di uno scooter insieme all’amico F.F. ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale SS. Trinità di Cagliari in codice rosso.

Un’allegra e spensierata vacanza, a Cagliari, si è trasformata in tragedia per i due giovani, entrambi messinesi. Per cause in corso di accertamento, l’esatta dinamica è ancora da ricostruire dagli inquirenti. Sembrerebbe che lo scooter, preso a noleggio, si sarebbe, schiantato contro un guardrail.

Nello schianto è morto sul colpo Davide, il conducente. Per lui i sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Vani i tentativi di rianimarlo. Sul posto i carabinieri di Sant’Avendrace e gli operatoti del 118 che ha trasportato l’amico ferito in ospedale in codice rosso, secondo la diagnosi dei medici, avrebbe riportato un trauma toracico e addominale, in queste ore è in sala operatoria per subire un delicato intervento. La prognosi è riservata.

