Sanità, 14enne operata da sveglia al cervello con la mamma vicino

Straordinario intervento all'ospedale Salesi di Ancona. Una 14enne è stata operata al cervello da sveglia. All'intervento ha assistito anche la mamma. I medici hanno dovuto asportarle un'area lesionata che provocata alla giovane paziente delle crisi epilettiche.

L’operazione, durata circa cinque ore, è perfettamente riuscita ed è stata una delle prime del genere in Italia. In sala operatoria un’équipe multidisciplinare, alla quale ha partecipato anche una psicologa, che in precedenza aveva preparato sia la mamma che la figlia all'intervento.

La tecnica "awake", da svegli, consente ai chirurghi di individuare meglio l’area da asportare, riducendo al minimo i rischi per il paziente. Nel giugno scorso, nel blocco operatorio degli Ospedali Riuniti di Ancona, era stata operata una 60enne abruzzese per rimuovere un tumore al cervello: nell’ora di durata dell’intervento, la donna era riuscita a preparare 90 olive all’ascolana.

