Coronavirus in Sicilia, 13 i casi nel focolaio di Messina. Musumeci: "Non è finita, pronti a nuove misure"

Un focolaio in piena regola quello che è scoppiato all'Ortopedico di Ganzirri a Messina. I casi di coronavirus al momento si attestano a quota 13: si tratta di 9 degenti e quattro tra medici personale sanitario e non.

Sabato scorso erano risultati positivi una portantina e una inserviente, ieri invece era stata la volta di un medico. Si stanno studiando iniziative per fermare il focolaio, l'intenzione dell'Asp è spostare tutti i positivi al Policlinico e isolarli. Le ultime due degenti oggi saranno ricoverate al centro covid dell'Azienda ospedaliera universitaria.

Quattordici complessivamente i nuovi casi di ieri in Sicilia, quasi tutti asintomatici, in base al report trasmesso dalla Regione siciliana al Ministero della Salute.

Oggi, intanto, il presidente della Regione Nello Musumeci ha ribadito a L’Aria che tura, su La7, che la Regione è pronta a nuove misure per evitare una nuova ondata. «Vorrei evitare una politica sanzionaria: sarebbe un colpo alla nuca rispetto alla situazione disastrosa dei siciliani. Ma faccio appello a una maggiore disciplina collettiva. Siamo stati un popolo disciplinato in quei terribili tre mesi. Non è finita, però, anche se sta passando questa idea e siamo pronti a nuove misure se serviranno".

© Riproduzione riservata