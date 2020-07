Migranti, nuovo bando per trovare una nave quarantena da 400 posti

Il Viminale ha indetto una nuova gara per trovare una nave dove far trascorrere la quarantena ai migranti che sbarcano sulle coste italiane. L’avviso per la presentazione di «manifestazioni di interesse per il servizio di noleggio di una unità navale battente bandiera italiana e/o comunitaria» è stato pubblicato sul sito del Mit e le offerte dovranno pervenire entro le 12 di mercoledì 29 luglio.

La necessità di una nuova gara si è resa necessaria dopo che le precedenti sono andate deserte e perché non è possibile requisire un’imbarcazione, in quando non si può procedere allo stesso modo nei confronti dell’equipaggio.

© Riproduzione riservata