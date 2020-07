Goletta Verde, la Sicilia protagonista della XII tappa del tour di Legambiente: il programma

La Sicilia sarà protagonista della dodicesima tappa del tour di Goletta Verde 2020, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane.

Quest’anno la Goletta, giunta alla sua 34esima edizione - spiega Legambiente in una nota - non segue il classico itinerario coast to coast a bordo dell’imbarcazione, che si prende per la prima volta una piccola pausa nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia.

Il viaggio ideale lungo la Penisola vive di una formula inedita, ma che ugualmente punta a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste. Abusivismo edilizio, cattiva depurazione, beach litter e usa e getta, spiagge ed erosione costiera, biodiversità e aree protette e lotta contro le fonti fossili i grandi temi al centro della campagna che arriverà in Sicilia dal 26 al 31 luglio prossimi.

Già nei giorni precedenti un team di tecnici e volontari dell’associazione hanno effettuato i campionamenti e le analisi microbiologiche sulle coste della regione.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini cui è dedicato il claim dei viaggi sulle coste marine e lacustri: "Quest’anno la Goletta più importante sei tu". Tramite il form di Sos Goletta, sarà possibile segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi per consentire all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica di valutare la denuncia alle autorità.

L'ufficio scientifico di Legambiente si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando laboratori certificati sul territorio. Sono infatti citizen science e territorialità le parole chiave che coinvolgono centinaia di volontarie e volontari già al lavoro per raccogliere campioni di acqua e scovare le situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva depurazione dei reflui.

Il 27 e 28 luglio sarà protagonista la sfida social dell’estate #GolettaChallenge nell’agrigentino, rispettivamente in località Maddalusa e Cannatello: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social, sfidando tre o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e inserire #GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di buone azioni in difesa del pianeta. Sempre il 28 luglio ci sarà un’iniziativa #GolettaChallenge a Marina di Melilli, in provincia di Siracusa.

Mercoledì 29 sarà la volta del laboratorio "Ti racconto Goletta e come possiamo aiutarla" ad Acireale, mentre il giorno successivo prenderà il via un altro flash mob "La mia spiaggia resta libera", questa volta sulla spiaggia di Mondello.

Giovedì 30 luglio sono state organizzate altre due iniziative, rispettivamente presso la riserva naturale Foce del Belice e al Porticciolo Sant'Erasmo di Palermo. Calerà il sipario sulla tappa siciliana della Goletta Verde 2020 con l’ormai "tradizionale" conferenza stampa finale di presentazione del monitoraggio scientifico sulle acque della costa siciliana, programmata per venerdì 31 luglio a Giardini Naxos.

La 34esima edizione di Goletta Verde vede come partner principali Conou, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Partner sostenitore è invece Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. La campagna 2020 è inoltre realizzata con il contributo di Fastweb. Media partner è la Nuova Ecologia. Ricco il programma della tappa siciliana. Si parte la mattina di domenica 26 luglio con il flash mob a Modica dal nome "La mia spiaggia resta libera" seguito, in tarda mattinata, da "giù le mani dalla costa" a Scicli.

