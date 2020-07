Coronavirus, premiati gli "eroi in corsia" di Palermo e Trapani

La Cisl Fp Palermo Trapani ieri ha premiato tre operatori sanitari che si sono distinti durante l'emergenza coronavirus, in una manifestazione svoltasi nel rispetto delle norme di sicurezza all’Nh Hotel di Palermo. Li chiamano eroi, gli angeli in corsia. Loro preferiscono essere definiti lavoratori della sanità perchè quello è il loro dovere, contribuire alla salute e al benessere dei cittadini.

Sono intervenuti il segretario generale della Cisl Fp, Maurizio Petriccioli, il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Paolo Montera e il segretario generale della Cisl Palermo-Trapani, Leonardo La Piana. E' stata consegnata una targa a Patrizia Collura, coordinatrice infermieristica e iscritta numero 1001 all’Asp di Palermo della Federazione del pubblico impiego della Cisl di Palermo e Trapani.

Due riconoscimenti sono stati consegnati anche a Elvira Guarino 401esima iscritta della Cisl Fp Palermo Trapani agli ospedali Villa Sofia-Cervello di Palermo, dove lavora come infermiera e a Gioacchina Bellafiore, operatrice socio sanitaria e 651° iscritta della federazione all’Asp di Trapani.

Per il segretario generale della Cisl Fp Palermo-Trapani, Lorenzo Geraci che ha consegnato le targhe a Collura, Guarino e Bellafiore: "Abbiamo voluto ringraziare questi nostri colleghi per la fiducia che ripongono nel nostro lavoro, confermata dalla scelta di affidarci un compito così importante come quello di rappresentarli".

"Ogni giorno dobbiamo ricordare tutti il grande impegno profuso dagli operatori sanitari durante l’emergenza pandemica, testimonianza di una competenza e di un’abnegazione che purtroppo vengono poi dimenticate quando si spengono i riflettori sul mondo della sanità, ma che venga riconosciuta la dignità del loro lavoro"

