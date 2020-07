Coronavirus, mamme non contagiano con parto e allattamento

Le donne positive al Covid-19 hanno una bassissima probabilità di trasmettere il virus durante il parto. Lo afferma uno studio condotto a New York e pubblicato su Lancet Child and Adolescent Health. Sulle precauzioni da adottare dopo il parto, spiegano gli autori, ci sono indicazioni diverse tra i vari paesi, tra chi consiglia comunque l’allattamento al seno e il 'rooming in' e chi invece isola il bambino dalla mamma.

I ricercatori del Weill Cornell Medicine-New York Presbyterian Komansky Children's Hospital hanno seguito 120 donne positive al Covid-19, a cui dopo il parto è stato permesso di tenere il bimbo nella stessa camera e di allattarlo, seguendo precauzioni come l’uso della mascherina e il lavaggio frequente delle mani.

A tutti e 120 i bambini è stato fatto un tampone, risultato negativo. Su due terzi del campione è stato ripetuto il test una e due settimane dopo il parto, sempre con esito negativo. «Speriamo - afferma Christine Salvatore, l’autrice principale -. Che il nostro studio rassicuri le mamme sul fatto che il rischio di trasmettere il Covid è molto basso». (ANSA)

