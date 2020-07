Lamorgese: "In Sicilia tamponi per tutti i migranti che sbarcano, in arrivo altre 2 navi per la quarantena"

Tamponi per tutti i migranti che sbarcano in Sicilia. Lo ha garantito il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al question time alla Camera sottolineando che da parte del governo c'è la "massima e costante attenzione per la salute dei cittadini". Il ministro ha spiegato che "con la regione Sicilia si sta lavorando per assicurare l'effettuazione dei tamponi a tutti gli stranieri che sbarcano e analoga procedura verrà adottata a tutti coloro che arrivano anche nelle altre regioni".

Il titolare del Viminale ha poi affermato che si sta lavorando per avere altre due navi dove consentire ai migranti che risultino positivi di effettuare la quarantena e che ad oggi sono 163 i migranti sbarcati in Italia risultati positivi al Covid, tutti posti in quarantena in località in cui "sono garantite le misure di vigilanza" con l'Esercito e le forze di polizia.

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sarà la prossima settimana in Tunisia per incontrare il presidente della Repubblica e il ministro dell'Interno con l'obiettivo di migliorare il dialogo con i paesi di provenienza e transito dei migranti che sbarcano nel nostro paese e mettere a punto delle strategie condivise.

Lo ha annunciato lo stesso titolare del Viminale nel corso del question time alla Camera sottolineando di essere costantemente in contatto con i colleghi dell'Unione europea e che nei prossimi giorni avrà un incontro con il ministro dell'Interno francese. "Dobbiamo trovare il consenso per una maggiore solidarietà all'interno dell'Ue - ha detto Lamorgese - e sviluppare una partnership concreta con i paesi africani, per prevenire i flussi e accelerare i rimpatri".

