Coronavirus, il bollettino del 20 luglio segnala altri 2 casi in Sicilia: un nuovo ricovero in terapia intensiva

Sono due i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia: uno a Messina e uno a Catania. È quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Oggi, c'è da precisare inoltre che, così come ha reso noto l'Asp di Catania, 7 persone di Misterbianco, 5 appartenenti ad uno stesso nucleo familiare e due loro amici, sono stati trovati positivi. In totale in Sicilia sono 3.144 i positivi dall'inizio dell'epidemia, salgono a 2 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, 10 sono ricoverati in ospedale e 145 in isolamento domiciliare; ci sono anche 7 guariti. Molto basso, come spesso accade durante i giorni festivi, i tamponi effettuati: sono stati soltanto 973.

A livello nazionale, in calo per il secondo giorno di fila i nuovi casi: 190 oggi, contro i 219 di ieri ma c'è da sottolineare che sono solo 24.253 i tamponi testati, contro una media giornaliera di oltre 50mila. Il totale sale così a 244.624.

Forte aumento invece del numero di decessi (sempre oscillante, per via soprattutto dei ritardi di comunicazione), 13 oggi contro i 3 di ieri (di cui 8 in Lombardia), per un totale di 35.058. I guariti sono 213 in un giorno (ieri 143), e arrivano a 197.162.

Torna a calare il numero dei malati attuali, 36 in meno oggi contro i 72 in più di ieri, per un totale che scende a 12.404. Mentre dopo il segno meno di ieri, salgono i ricoveri ordinari, di appena 2 unità, 745 in tutto. Ancora in discesa invece le terapie intensive, 2 in meno oggi, 47 in totale, ormai quasi l’1% rispetto al picco massimo con oltre 4.000 posti occupati ad aprile.

