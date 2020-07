Corruzione, chiesta le prescrizione per l'ex dirigente della Regione Siciliana

Il sostituto procuratore, Pierangelo Padova, ha chiesto alla terza sezione del tribunale di Palermo il non doversi procedere per prescrizione nei confronti di Anna Rosa Corsello, ex dirigente generale della formazione nella Regione Sicilia. La donna, oggi in pensione, è imputata di istigazione alla corruzione ma il pm ha chiesto i giudici di derubricare il reato in induzione a dare o promettere utilità.

La vicenda, che risale, secondo l’originaria formulazione del capo di imputazione, all’aprile 2014, va peraltro anticipata, sempre secondo la tesi sostenuta in requisitoria, al gennaio 2013. Corsello avrebbe chiesto, consegnandole un biglietto in cui erano scritti i nomi, a una dirigente del Formez di stipulare dei contratti a tempo determinato con 7 esperti in precedenza nominati dalla Regione Sicilia e licenziati per effetto di una norma della finanziaria 2013.

Il fatto era stato originariamente qualificato come concussione, perchè la dirigente della formazione era a capo del dipartimento che aveva appena erogato 5 milioni al Formez e ne aveva altri due in ballo. La mancata adesione alla proposta di assumere avrebbe potuto comportare cioè lo stop al nuovo finanziamento. Successivamente l’ipotesi era stata qualificata diversamente e ora il pm, visto che l’istituto per la Formazione nel Mezzogiorno non aderì in alcun modo alla richiesta, propone di modificarla. In ogni caso dal 2013 a oggi è passato troppo tempo e per questo l’accusa chiede la prescrizione. La Regione, che è costituita parte civile, ha chiesto comunque i danni. Nelle prossime udienze parlerà la difesa e poi ci sarà la sentenza. AGI

