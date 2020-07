Morta la ballerina Galyn Gorg, aveva partecipato all'edizione di Fantastico 6

È morta, all'età di 56 anni, nel giorno del suo compleanno, l'attrice e ballerina americana Galyn Gorg. L'artista era arrivata alla notorietà in Italia aver partecipato all'edizione di Fantastico 6, e per aver preso parte al “Sandra e Raimondo Show”. A darne notizia sui social il collega coreografo e ballerino Steve la Chance.

Galynha lavorato in film e telefilm come Storie incredibili, I segreti di Twin Peaks, Willy, il principe di Bel Air, Xena - Principessa guerriera, Crossing Jordan, CSI: Miami e Lost.

Negli ultimi anni, pur non smettendo di recitare, si è dedicata all'attività di produttrice e location management.

Addolorata Lorella Cuccarini che l'ha voluta ricordare attraverso un post con foto su Facebook: "Non ci posso ancora credere... Voglio ricordarti così: tra una sala prove e l’altra, eravamo davanti ai fotografi per la prima volta... ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Continua a danzare tra gli Angeli, Galin".

