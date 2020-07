Coronavirus, zero nuovi contagi e nessun decesso in Sicilia: risalgono casi e vittime in Italia

Nessun nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Secondo i dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute, non si rileva anche nessun decesso. In totale i casi registrati dall'inizio dell'epidemia salgono a 3099, mentre le vittime restano 283. Sono infine 123 gli attualmente positivi.

Sono stati eseguiti, nelle ultime 24 ore, 1516 i tamponi mentre il numero totale è di 235.158. Cinque i ricoveri, ma nessuno in terapia intensiva, come gli ultimi cinque giorni. In 118 si trovano in isolamento domiciliare (+1).

Sono 9 le vittime registrate oggi in tutta Italia a causa del coronavirus. Il totale arriva così a 34.954. I nuovi positivi sono 234 (in risalita rispetto a ieri quando ne erano stati registrati 188) per un numero complessivo di 243.061. Otto dei nove morti sono stati registrati in Lombardia.

Dei nuovi contagiati 77 sono in Lombardia (32,9%) e 71 in Emilia Romagna (30,3%); se ne registrano 28 in Calabria, i migranti sbarcati nel Reggino. Sono stati effettuati appena 38.259 tamponi, in calo rispetto agli oltre 45 mila di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

