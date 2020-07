Coronavirus, calano i contagi in tutta Italia: c'è un nuovo caso in Sicilia

Si registra un nuovo caso di coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Si tratta di un paziente della provincia di Catania. Secondo i dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute, non si rileva invece nessun decesso. In totale i casi registrati dall'inizio dell'epidemia salgono a 3099, mentre le vittime restano 283. Sono infine 123 gli attualmente positivi.

Sono stati eseguiti, nelle ultime 24 ore, 1891 i tamponi mentre il numero totale è di 233.658. Sei i ricoveri, ma nessuno in terapia intensiva, come gli scorsi quattro giorni. In 117 si trovano in isolamento domiciliare (-1).

Sono in calo invece i nuovi contagi in Italia. Sono 188 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore, in calo rispetto ai 276 di ieri (-88). Le vittime sono 7 (4 in Lombardia), contro le 12 di ieri. I casi totali salgono a 242.827, i morti a 34.945. Dei nuovi contagiati 67 sono in Lombardia (35,6%) e 47 in Emilia Romagna. Le regioni senza nuovi casi sono Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise. Sono stati effettuati 45.931 tamponi, in calo rispetto a ieri (47.953). Questi i dati del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata