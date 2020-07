Coronavirus, nessun nuovo contagio in Sicilia ma continua la risalita dei casi nel resto d'Italia

Nessun nuovo caso di Coronavirus in Sicilia e nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Questa è la situazione nell'Isola secondo il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute, riferito ad oggi. In totale i casi registrati da inizio epidemia rimangono a quota 3098 e le vittime 283. Sono 1986 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (232 mila in totale).

Quattro in più i guariti (2.691), e scende anche il numero di attualmente positivi (124). Uguale il numero dei ricoveri (6) mentre da quattro giorni non ci sono più pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 118.

In ulteriore risalita i nuovi contagiati da Covid in Italia: sono 276 nelle ultime 24 ore (erano stati 229 ieri). Quasi la metà (135) in Lombardia, il 48,9%. Sono 53 in Emilia Romagna e 23 nel Lazio. Il totale dei contagiati in Italia è 242.639. Quattro le regioni senza nuovi casi: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

I morti sono stati 12, così come ieri. Complessivamente le vittime sono così diventate 34.938. Sono i dati forniti oggi dal ministero della Salute. Scendono a 65 i pazienti affetti da Covid in terapia intensiva, 4 in meno di ieri. Sono 27 in Lombardia. In 13 regioni non ci sono malati in rianimazione. I ricoverati con sintomi sono 844 (-27), 12.519 le persone in isolamento domiciliare (dato invariato). Gli attualmente positivi sono 13.428, in calo di 31 unità. I guariti sono invece 194.273, 295 in più di ieri.

I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 47.953, circa 5 mila meno di ieri. I casi testati sono 3.520.377. Sono i dati forniti oggi dal ministero della Salute.

