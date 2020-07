Coronavirus, a Cittadella 91 persone in quarantena dopo un matrimonio

Sono 91 le persone finite in quarantena per 14 giorni dopo un matrimonio tra due sposi di origine congolese celebrato lo scorso 27 giugno a Cittadella, in provincia di Padova. Come riporta il Gazzettino, la prima persona risultata positiva è stato il padre della sposa, che ha avvertito i sintomi del coronavirus e si è sottoposto a tampone dopo il banchetto nuziale.

A quel punto i servizi sanitari hanno contattato tutti gli invitati, scoprendo che anche un amico della sposa è risultato positivo. Le 91 persone rintracciate, sia congolesi che italiane, vivono nelle province di Padova e Treviso ma anche in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Lazio e Francia. Di conseguenza l’allarme è stato diramato a tutte le regioni coinvolte.

