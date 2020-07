E’ morto oggi all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino un bimbo di 21 mesi di Bra (Cuneo), che la sera del 7 luglio era stato trasportato d’urgenza in ospedale in arresto cardiaco dove essere stato trovato incosciente, a faccia in giù, in una piscina gonfiabile nel giardino di casa. Il piccolo era stato immediatamente soccorso ma all’arrivo dei sanitari le sue condizioni erano apparse subito disperate.

