Coronavirus, bengalese positivo viola la quarantena: fermato alla stazione Termini

E’ stato denunciato per «violazione della quarantena» dai poliziotti della Polfer un uomo di 53 anni, originario del Bangladesh, che nonostante fosse positivo al coronavirus, e in isolamento fiduciario, è comunque salito su un treno viaggiando per l’Emilia Romagna e poi rientrando a Roma, dove è stato fermato.

L’uomo è arrivato nella Capitale su un treno regionale da Falconara. A bloccarlo, già febbricitante e con tosse, è stata la polizia di stato in servizio alla stazione Termini. All’Umberto I dove è stato sottoposto al test è risultato positivo al Covid-19 e, dai successivi accertamenti, è emerso che il 53enne - arrivato da Dacca a Fiumicino il 23 giugno scorso - era consapevole di essere positivo e avrebbe dovuto stare in quarantena. Secondo quanto si apprende, l’uomo in treno viaggiava con la mascherina.

