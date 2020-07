Sbalzata fuori dal finestrino, muore in un incidente una bimba di 4 anni

Una bambina di 4 anni è morta all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 in via Falcone a Qualiano, comune a nord del capoluogo campano. La piccola si trovava in auto con la madre quando, per cause in corso di accertamento, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo nel violento impatto della macchina con un’altra vettura.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118; una ha soccorso la piccola trasportandola al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Qui è stata assistita dai medici che hanno però disposto l’immediato trasferimento all’ospedale pediatrico del Vomero, dove la bimba è deceduta poco dopo l’arrivo. Troppo gravi le ferite riportante nell’incidente sul quale sono ora in corso le indagini della polizia municipale locale. Al vaglio la posizione del conducente dell’altra vettura coinvolta nel sinistro.

