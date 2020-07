Il tremore di una scossa di terremoto avvenuta alle 13.11 è stata avvertita in modo sensibile dalla popolazione a Palermo, sia in centro che in periferia e anche in altri 11 comuni della provincia del capoluogo siciliano.

Il sima è stato localizzato dall’Ingv sulla costa Siciliana centro settentrionale, ed è stato di magnitudo 2.7, a una profondità di 11 km. Non è stato segnalato nessun danno.

© Riproduzione riservata