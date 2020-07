Due adolescenti passano la serata insieme e dopo muoiono nel sonno: ipotesi droga

Due adolescenti, di 15 e 16 anni, che ieri avevano trascorso la serata insieme, sono stati trovati morti nei loro letti questa mattina a Terni dai rispettivi genitori.

I due ragazzi, rientrati nelle loro case, non si sono più svegliati. Sono in corso le indagini dei carabinieri del comando provinciale, coordinate dalla procura di Terni. I due adolescenti abitavano uno nel quartiere San Giovanni, l’altro a Villa Palma. I corpi non presentano segni di violenza. Il pm Raffaele Pesiri ha disposto l’autopsia.

Secondo quanto trapela dagli investigatori, non è esclusa l’ipotesi di una morte dovuta all’assunzione di droga. Si indaga sulla serata di ieri, che i due adolescenti avevano trascorso insieme in un campetto da calcio in zona San Valentino.

