Alex Zanardi, nuovo intervento per la ricostruzione cranio-facciale

Alex Zanardi è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato in seguito all’incidente del 19 giugno scorso. Lo rende noto la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

L’operazione effettuata - si legge in una nota - fa parte degli interventi programmati dall’èquipe multidisciplinare che ha in cura l’atleta per permettere ogni prosecuzione del percorso terapeutico. «Le fratture erano complesse», spiega il professor Paolo Gennaro, direttore della UOC Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Aou Senese, aggiungendo come «questo abbia richiesto un’accurata programmazione che si è avvalsa di tecnologie computerizzate, digitali e tridimensionali, fatte a misura del paziente. La complessità del caso era piuttosto singolare, anche se - conclude il professor Gennaro - si tratta di una tipologia di frattura che nel nostro centro affrontiamo in maniera routinaria».(AGI)

