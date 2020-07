Coronavirus, un nuovo contagio e nessun decesso in Sicilia ma continuano a salire i casi in Italia

Un nuovo contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 126, per un totale di 3081 (332 con attività di screening diagnostico).

Rimangono ricoverate 21 persone, di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 105 le persone in isolamento. Sono 2245 (21196 in totale) i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Sono 182 oggi i nuovi contagiati di Coronavirus in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 142. Di questi, 109 casi sono in Lombardia, il 59,8% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 240.760. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in lieve calo rispetto alle 23 di ieri. I morti per coronavirus salgono così a 34.788, secondo i dati del Ministero della Salute.

