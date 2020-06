Coronavirus, ancora una vittima e due nuovi contagi in Sicilia: crescono i casi in Italia

Due nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore (in provincia di Catania) e un decesso (un uomo di 94 anni, morto al Civico di Palermo) per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 130, per un totale di 3080 (329 con attività di screening diagnostico).

Rimangono ricoverate 22 persone, di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 106 le persone in isolamento. Sono 2521 (209071 in totale) i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Leggera crescita della curva epidemica in Italia: 142 nuovi casi oggi, contro i 126 di ieri, ma con molti più tamponi: 48.273 contro 27.218. A fronte del +62 registrato in Lombardia, in calo rispetto al +78 di ieri, pesa l’aumento dei casi in Campania, da 0 a +24, legato al focolaio di Mondragone.

Il totale delle persone colpite dal Covid-19 in Italia è pari a 240.578. Aumentano anche i decessi, passati dai 6 registrati ieri ai 23 di oggi, per un totale di 34.767 vittime. Triplicati i guariti: 1.052 oggi contro i 305 di ieri, e salgono a 190.248.

Per effetto di questi dati, netto calo degli attualmente positivi, 933 in meno contro i -185 di ieri, il cui numero scende così a 15.563. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Prosegue il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 30 in meno, 1.090 in tutto, mentre le terapie intensive scendono di 3 unità, 93 totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.380.

