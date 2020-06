Da settembre ingressi a scuola scaglionati per fasce d'età e banchi singoli

Ingressi scaglionati per fasce d'età e banchi singoli. Queste due delle novità contenute nelle linee guida del ministero sulla ripresa della scuola in classe.

"Gli ingressi scaglionati servono ad evitare il sovraffollamento non solo davanti alle scuole, ma anche sui mezzi di trasporto. Ci organizzeremo cercando di evitare il più possibile i disagi e lavorando per fasce d'età". Così la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, in un'intervista in apertura del Messaggero.

"Ci sono tre cose da fare per garantire il distanziamento e le faremo: migliorare e recuperare spazio dentro agli istituti, individuare nuovi locali fuori da scuola, avere più docenti e personale Ata", rileva Azzolina. "Metteremo in pratica le soluzioni scuola per scuola insieme ai tavoli regionali che sono già partiti. Il primo di settembre gli istituti saranno già aperti per fare lezione a chi è rimasto indietro e a chi vuole potenziare gli apprendimenti. Poi il 14 l'avvio ufficiale delle lezioni".

"La didattica digitale avrà una cornice normativa, definiremo uno standard", afferma la ministra. "I dirigenti scolastici e i docenti potranno utilizzarla in maniera complementare. Ma parliamo solo delle scuole secondarie di secondo grado".

Sull'arredo scolastico, "i banchi singoli di nuova generazione fanno guadagnare metri e garantiscono innovazione della didattica. Credo che saranno la priorità di intervento per molti istituti", prosegue Azzolina. "Su acquisto e distribuzione ci darà una mano il commissario straordinario per l'emergenza". Quanto all'eventuale obbligo della mascherina per chi ha più di sei anni, "il ministero della Salute ha già detto che rivaluterà la misura nella seconda metà di agosto". ANSA

