Coronavirus, in Sicilia zero contagi e nessun nuovo decesso: risalgono le vittime in Italia

Zero nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 130, per un totale di 3077 (329 con attività di screening diagnostico).

Rimangono ricoverate 25 persone di cui 4 in terapia intensiva, mentre sono 105 le persone in isolamento. Sono 1308 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Sono 174 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus, stabili rispetto a ieri quando erano stati 175. Il numero totale dei casi sale così a 240.310. Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid (97) in Lombardia; segue l’Emilia Romagna (+21). In aumento invece le vittime dopo le 8 di ieri: sono state 22, 13 delle quali in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.738.

© Riproduzione riservata