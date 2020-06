Coronavirus, un nuovo contagio in Sicilia e nessun decesso: casi e vittime in netto calo in Italia

Un nuovo contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore (in provincia di Palermo) e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 130, per un totale di 3077 (329 con attività di screening diagnostico).

Rimangono ricoverate 24 persone di cui 4 in terapia intensiva, mentre sono 106 le persone in isolamento. Sono 2348 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Cala la curva epidemia in Italia: oggi si registrano 175 casi, contro i 259 di ieri, per un totale che supera quota 240mila, per l’esattezza 240.136 malati di Covid dall’inizio dell’emergenza. A fronte, peraltro, di 61.351 tamponi contro i 52.768 di ieri. I decessi nelle 24 ore sono 8 contro i 30 di ieri, mai così pochi dal primo marzo.

Nel dettaglio, si segnalano 2 vittime in Lombardia, 1 nel Lazio, 3 in Piemonte, 1 in Umbria e 1 in Liguria. In tutte le altre Regioni zero decessi. Il totale delle vittime sale a 34.716. I guariti oggi sono 969 (contro gli 890 di ieri), per un totale di 188.584. Per effetto di questi dati, il numero degli attualmente positivi scende di altre 802 unità, e sono ora 16.836 i malati attuali in Italia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Continuano a calare i ricoveri, con le terapie intensive che sono scese per la prima volta sotto la soglia 100 (sono 97, 8 in meno di ieri), come non succedeva addirittura da fine febbraio. I ricoveri ordinari sono 96 in meno, 1.260 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.479.

