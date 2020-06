In Sicilia, Puglia e Liguria consentito il calcetto, vietato altrove: e spuntano le partite "clandestine"

Calcetto vietato ma non ovunque: in Sicilia è consentito, così come in Puglia e in Liguria, dove Toti ha firmato l'ordinanza che riapre i campetti.

E dove invece non si può, gira voce di partite semiclandestine in circoli sportivi che affittano i campi sottobanco. Ma ora la questione si va facendo anche politica. Matteo Salvini entra duro, definendo "assurdo e demenziale" il parere negativo del Comitato tecnico scientifico (Cts) alla ripresa del calcetto nella Fase 3. "Che differenza c'è con il calcio professionistico? Lo dice uno scarsissimo...", ironizza il leader della Lega.

Ma anche Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva, forza di maggioranza, nota che "il ministro Spadafora ha avuto il coraggio di esprimere la sua posizione anche in contrasto con il Comitato. Perché riparte tutto tranne lo sport amatoriale?". "Il distanziamento non è assicurato e l'aggregazione invece è sicura", spiegano dal Cts. Insomma il rischio contagio aumenta e quindi niente sport di contatto, non solo calcio a 5, ma anche basket, pugilato, pallavolo e gli altri.

In realtà non è difficile incontrare nei parchi pubblici gruppi impegnati in partite accanite di pallacanestro, così come match di beach volley vengono segnalati da spiagge ormai affollate e quasi sempre con ben poche mascherine in giro.

A livello centrale si attende la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza. Quello dello Sport Vincenzo Spadafora ha già detto più volte di essere per il ritorno del calcetto.

E proprio ieri ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte e a Speranza sugli sport di contatto: "Pur riconoscendo l'alto valore del lavoro svolto in questi mesi dalle Autorità Sanitarie - afferma Spadafora -, il parere del Comitato tecnico scientifico sugli sport di contatto non è del tutto dirimente". "So bene quanto importante sia il rispetto delle norme di distanziamento fisico - sottolinea il ministro -, ma non credo si possa prescindere dall'osservazione empirica di quanto accade sotto i nostri occhi. Diventa sempre più difficile spiegare il motivo di posizioni del tutto intransigenti".

"Ritengo pertanto opportuno tenere in considerazione il complesso delle osservazioni fin qui esposte, maturate in esito alle interlocuzioni intercorse con la Conferenza Stato-Regioni - conclude Spadafora -, le Federazioni di tutte le discipline sportive e gli altri soggetti del mondo dello sport. Confido che il Consiglio dei Ministri possa quanto prima elaborare una linea univoca e fornire le risposte chiare che il Paese attende".

In Sicilia, così come in Puglia e in Liguria, nonostante il parere negativo del Comitato tecnico scientifico nazionale, è già possibile praticare sport di contatto tra cui anche il calcetto e il basket. Lo aveva previsto l’ordinanza del presidente Nello Musumeci di due settimane fa ed è stato regolamentato dal decreto firmato in maniera congiunta dall’assessore allo Sport Manlio Messina e dal collega alla Salute Ruggero Razza del 18 giugno che ha fissato due giorni dopo la data per la ripresa degli sport di contatto.

