Scarcerato per fine pena Massimo Ciancimino, l'ex "superteste" della trattativa

E’ stato scarcerato Massimo Ciancimino, il figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo, Vito. L’ex rampollo di casa Ciancimino, che ha collaborato con i pm del pool sulla trattativa tra Stato e mafia, ha finito di scontare la pena, vissuta tra carcere e domiciliari per motivi di salute.

Ciancimino jr è stato arrestato a gennaio del 2017 quando la Cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione per possesso di esplosivo. A questa condanna si è aggiunta quella a 2 anni e 8 mesi per il riciclaggio di parte del tesoro del padre, del 2011. In quell'occasione scattò l’indulto poi revocato in seguito alla condanna confermata dalla Cassazione per l’esplosivo. Da qui il ricalcolo a 4 anni e 5 mesi.

