Crolla il tetto di un edificio, morti la madre e due suoi figli

A causa del crollo del tetto di un edificio ad Albizzate (Varese) è morta una mamma e due suoi bambini, una di 15 mesi, che era stata portata in ospedale a Gallarate in elicottero in condizioni gravissime. Sembra che la mamma e i due bambini si trovassero per strada e siano stati schiacciati dalle macerie.

Anche una donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

La porzione di tetto è caduto da un ex edificio industriale ristrutturato che ospita alcune attività commerciali, tra cui una pizzeria. La struttura si trova in via Marconi, di fronte ad un supermercato, non distante dal centro di Albizzate, poco più di 5 mila abitanti in provincia di Varese.

